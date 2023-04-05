عاجل- السيسى: بحثت مع الرئيس القبرصى أوجه التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - رحَّب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بنظيره القبرصى نيكوس خريستودوليدس متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح الفترة المقبلة، واعتبر أن زيارته لمصر كوجهة إقليمية أولى عقب انتخابه كرئيس لبلاده.





وأضاف "السيسى" خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، أنَّ بحث مع نظيره القبرصى التعاون الثنائى مشيدًا بإسهامات الرئيس القبرصى المقدرة خلال السنوات الماضية فى تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكد الرئيس السيسى أنه اتفق مع نظيره القبرصى على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

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