وزير القوى العاملة يباشر عمله من مقر الحى الحكومى

جدة - نرمين السيد - عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اجتماعا اليوم الأربعاء، مع فريق العمل الفنى بالوزارة،داخل المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، وباشر "الوزير" بعض أعماله من "مكتبه الجديد". وزير القوى العاملة يباشر عمله من مقر "الحي الحكومي"..ويتابع "الإنتقال التدريجي"





وتابع الوزير الاستعدادات الجارية على قدم وساق لعملية النقل التدريجى إلى عاصمة مصر الإدارية تنفيذا لتوجيهات "القيادة السياسية".

الوزير حسن شحاتة خلال لقائه مع "فريق الوزارة" أكد حرصه على الاستمرار فى متابعة "النقل التدريجى" من مقر الوزارة بمدينة نصر إلى مقرها الجديد بـ" الحى الحكومى"، وحث العاملين على الإقبال على ذلك.

وأوضح أن الدولة المصرية متجهة نحو نقلة جديدة وكبيرة نحو "الجمهورية الجديدة"، من "بوابة العاصمة الإدارية"، وأنها حريصة على سرعة "الانتقال الكامل"، موضحا أنها ستكون علامة من علامات الدولة المصرية العريقة كونها صاحبة تاريخ من الحضارة والبناء والتنمية رغم التحديات.

أشاد الوزير بالتجهيزات داخل المقر،وقال انها تتمتع بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يساهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.

واستمع "الوزير" لشرح تفصيلى من منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،رئيس اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الإنتقال للعاصمة، بشأن أحدث المستجدات للاستعدادات الجارية للانتقال الكامل، ومدى جاهزية "الوزارة" لذلك، فضلا عن الاستمرار فى تحديد أماكن الموظفين، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى، موجها بأهمية الاستمرار فى تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمى لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونيا للمواطنين.

يذكر أن مبنى الوزارة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية يتكون من 7 طوابق تضم 271 مكتبا.