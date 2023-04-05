قمة مصرية قبرصية بالاتحادية.. تفاصيل مباحثات السيسى وخريستودوليدس

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر فى العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لاسيما فى مجالات الطاقة من غاز طبيعى وربط كهربائى، فضلاً عن مواقف الدعم المتبادلة فى مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا التشاور المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والتى تعد نموذجًا يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، مع تأكيد دلالة اختيار الرئيس القبرصى للقاهرة كوجهته الخارجية الأولى للمنطقة منذ انتخابه فى فبراير الماضى، وهو ما يعكس الحرص على استمرار الطابع الاستراتيجى للعلاقات بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمى والشعبى، كما تم التوافق بهذه المناسبة على تدشين منتدى أعمال مشترك بين الجانبين. وقد عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا بعد انتهاء المباحثات.

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