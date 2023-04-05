وزير التعليم: ملف محو الأمية من أولويات الدولة المصرية

واستعرض الاجتماع الآليات والاجراءات التى تنفذها الوزارة فى ضوء المشروع القومى لمحو الأمية فى الوقت الحالى، وكذا الرؤية المستقبلية فى هذا المشروع القومى، تحقيقا للهدف المنشود "مصر بلا أمية 2030".
وأكد الوزير أن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة التربية والتعليم وتوليها اهتماما بالغا، وفقا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء "الجمهورية الجديدة"، واهتمام القيادة السياسية بملف محو الأمية باعتباره من أولويات الدولة المصرية.
وقال الدكتور رضا حجازى: "إن قضية الأمية هى قضية مجتمعية، وحل هذه القضية يتم بمشاركة وتضافر الجهود بين كافة الجهات وأبناء المجتمع".
وتابع أن ملف الأمية والارتداد للأمية من الملفات التى تعترض مسيرة التنمية والتقدم، موجها الحضور بدراسة كافة المشكلات والتحديات التى تواجه آليات محو الأمية فى مصر، وتفعيل تعزيز التعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات العمل الأهلى والجهات والمنظمات الشريكة لتركيز الجهود فى هذا الملف.
كما أكد الدكتور رضا حجازى على أهمية تحديث قواعد البيانات لنسب الأمية فى مصر متضمنة توزيعهم الجغرافى حتى يسهل استهدافهم، موجها قيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الاقليمى لتعليم الكبار بضرورة تبنى المدخل التنموى والتمكينى فى محو الأمية وتعليم الكبار.
حضر اللقاء الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وتعليم الكبار بالوزارة، والدكتور خالد خضر، مدير المركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان، ووفاء خميس، مسئول التدريب بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
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