القوى العاملة: دفعة جديدة من خريجي الوحدات المتنقلة بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:23 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن متابعة الاختبار النهائي لدورتي التفصيل والحياكة بوحدتى التدريب المتنقلتين، والموجودة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، وقرية أبيوها، وذلك لعدد 19 متدربة من الفتيات.

وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى على المهن التى يجتاج إليها سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم لدخول سوق العمل بعد اكتساب المهارات اللازمة على كل مهنة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنها تلقت تقرير من محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، قال فيه: ختام الدورات التدريبية والتى تم تنفيذها على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات فى المحافظة داخل وحدات التدريب المتنقلة الموجودة، بواقع 9 متدربات فى الوحدة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، والأخرى بقرية أبيوها لعدد 10 متدربات، مشيرًا إلى ان الفعاليات تضمنت تنظيم الاختبار النظرى والعملى للمتدربات بعد نهاية البرامج التدريبية.

وأضاف مدير المديرية حضر الفعاليات علاء عبد المعبود مدير ادارة بحوث العمالة، ومحمد عبدالله مدير مكتب تشغيل أبو قرقاص، مؤكدًا أن المديرية سوف تقوم توفير فرص عمل مناسبة للسيدات بمنشآت المحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد إنتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساهم في توفير حياة كريمة لهم.

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعية بعنوان " خطة الطوارئ " وذلك بالمديرية المالية بالمحافظة، ضمن سلسلة الندوات التى تنفذها فى المنشآت العاملة داخل المحافظة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون فيما يخص تطبيق الاشتراطات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالعمل على تكثيف التوعية بأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكيفية تطبيقها لمواجهة التحديات والكوارث الطبيعية والبشرية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت