فى لقاء مع وزير التموين.. مدبولى يطمئن على توافر أرصدة السلع الأساسية

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التى تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.

وخلال اللقاء، شرح وزير التموين والتجارة الداخلية موقف المخزون الاستراتيجى والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية، وذلك فى إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى منها، رغم تداعيات استمرار الأزمة العالمية الحالية، حيث استعرض الدكتور على المصيلحى فى هذا الصدد المخزون الاستراتيجى لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن، مؤكدا أن الاحتياطى الاستراتيجى من مختلف السلع الأساسية مطمئن، مع استمرار هذه السلع بتخفيضات من 20% إلى 30٪ بمنافذ الوزارة ومعارض أهلا رمضان.

وعرض الوزير تقريرا حول المخزون المتوافر لعدد من السلع الاستراتيجية، وفى هذا الصدد أوضح أنه فيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 2.3 شهر، علما بأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتبارا من الشهر الجارى، فيما يكفى رصيد الأرز لنحو 3.5 شهر، وهناك كميات تم التعاقد عليها، كما يغطى رصيد السكر 4 أشهر، والزيت يكفى احتياجات السوق لنحو 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 7.5 شهر.