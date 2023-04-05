مندوب مصر بالجامعة العربية: المسجد الأقصى سيظل مكانًا لعبادة المسلمين وحدهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:30 مساءً - قال مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية محمد مصطفى عرفى، إن انعقاد اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يمثل استجابة سريعة ولازمة للانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى المسجد الأقصى.

وأضاف عرفي، والذى يترأس الاجتماع المنعقد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن إسرائيل انتهكت بشكل سافر وممنهج وخطير للغاية، مساء أمس، حرمة المسجد الأقصى المبارك، في تحد سافر لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، والبالغ عددهم أكثر من 2 مليار نسمة، أي ربع قوام البشرية كلها، موضحا أن ما يحدث يثير مشاعر غير المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى، ومن ذوي الضمائر الحية، فلم تكن فلسطين قضية العرب المركزية فحسب، بل هي قضية الضمير الإنساني برمته، قضية الحق والعدل في مواجهة الضيم والظلم.

وتابع: "انتهكت إسرائيل أمس، بجرم فعلها، حرمة المكان المقدس لدى المسلمين، والذي ورد فيه القول القرآني "الذي باركنا حوله"، وفي شهر رمضان المبارك، لتضيف بذلك خطأ فوق أخطاء عديدة ومستمرة ومتكررة، بلا تدبر أو تنبه أو امتلاك الحد الأدنى من الوعي بخطورة ما تقوم به على استقرار أوضاع ومصالح الجميع بما فيهم الإسرائيليين أنفسهم".

وشدد أن الأقصى سيظل بمساحته البالغة 144 ألف متر، على مكانته السامقة في قلوب المسلمين، بالعالم بأسره، فهو جزء من عقيدتهم وتبيان لإيمانهم، عصيًا على السيطرة من سلطات الاحتلال، ومحاولاتها التقسيم الزماني والمكاني له، فهو، كان ولايزال وسيظل مكانًا حصريًا لعبادة المسلمين وحدهم ولا يحق لغيرهم مشاركتهم به.