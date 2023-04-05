نبذة عن الدكتور خالد العنانى المرشح المصرى لليونسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:29 مساءً - المرشح المصرى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029.

• وزير السياحة والآثار (22 ديسمبر 2019 - 13 أغسطس 2022)؛ وزير الآثار (23 مارس 2016 - 21 ديسمبر 2019)؛ أول وزير يتولى الحقيبتين معا منذ فصلهما عام 1966.

• أستاذ علوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي - كلية السياحة والفنادق - جامعة حلوان (عضو هيئة تدريس منذ 1993).

• وسام الشمس المشرقة - اليابان (2021)؛ وسام الاستحقاق - بولندا (2020)؛ وسام فارس في الفنون والآداب - فرنسا (2015).

• عضو فخري بالجمعية الفرنسية للمصريات - فرنسا (2016)؛ عضو مراسل لمعهد الآثار الألماني ببرلين - ألمانيا (2015).

• المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة (2015-2016)؛ وعلى المتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016 – مشروع بالتعاون مع منظمة اليونسكو).

• وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤن التعليم والطلاب - جامعة حلوان (2012-2013)؛ رئيس قسم الإرشاد السياحي (2011-2012).

• أستاذ زائر - جامعة پول ڤاليرى مونپيلييه 3 - فرنسا (سبع مرات خلال 2006-2013).

• خبير علمي، وعضو مجلس الإدارة والمجلس العلمي، وباحث مشارك - المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2016).

• دكتوراه في علوم المصريات - جامعة پول ڤاليرى مونپيلييه 3 - فرنسا (2001).

• بكالوريوس الإرشاد السياحي (لغة أولى فرنسي) - كلية السياحة والفنادق - جامعة حلوان (1992).