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نبذة عن الدكتور خالد العنانى المرشح المصرى لليونسكو

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:29 مساءً - المرشح المصرى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029.

• وزير السياحة والآثار (22 ديسمبر 2019 - 13 أغسطس 2022)؛ وزير الآثار (23 مارس 2016 - 21 ديسمبر 2019)؛ أول وزير يتولى الحقيبتين معا منذ فصلهما عام 1966.

• أستاذ علوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي - كلية السياحة والفنادق - جامعة حلوان (عضو هيئة تدريس منذ 1993).

• وسام الشمس المشرقة - اليابان (2021)؛ وسام الاستحقاق - بولندا (2020)؛ وسام فارس في الفنون والآداب - فرنسا (2015).

• عضو فخري بالجمعية الفرنسية للمصريات - فرنسا (2016)؛ عضو مراسل لمعهد الآثار الألماني ببرلين - ألمانيا (2015).

• المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة (2015-2016)؛ وعلى المتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016 – مشروع بالتعاون مع منظمة اليونسكو).

• وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤن التعليم والطلاب - جامعة حلوان (2012-2013)؛ رئيس قسم الإرشاد السياحي (2011-2012).

• أستاذ زائر - جامعة پول ڤاليرى مونپيلييه 3 - فرنسا (سبع مرات خلال 2006-2013).

• خبير علمي، وعضو مجلس الإدارة والمجلس العلمي، وباحث مشارك - المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2016).

• دكتوراه في علوم المصريات - جامعة پول ڤاليرى مونپيلييه 3 - فرنسا (2001).

• بكالوريوس الإرشاد السياحي (لغة أولى فرنسي) - كلية السياحة والفنادق - جامعة حلوان (1992).

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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