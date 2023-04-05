خالد العنانى: أتشرف بوضع كل خبراتى لخدمة أهداف منظمة اليونسكو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف العنانى خلال مؤتمر صحفى اليوم الاربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه يتشرف بوضع كل خبراته لخدمة اهداف منظمة اليونسكو وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم اختيار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة السابق؛ للترشيح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن ذلك نظرا لخبراته الكبيرة فى المجال الثقافى والسياحى.

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