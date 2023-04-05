مصر تستضيف المنتدى الحضرى العالمى 2024

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصر استضافتها المنتدى الحضرى العالمى الثانى عشر، في عام 2024، وذلك خلال انعقاد الدورة الأولى لهذا العام للمجلس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بالعاصمة الكينية نيروبى.





جاء ذلك فى بيان وفد مصر الذى ألقاه السفير وائل نصر الدين عطية، مندوب مصر الدائم لدى البرنامج، مشددا على دعم مصر لجهود البرنامج تحت قيادة المديرة التنفيذية الحالية، التى نجحت فى الخروج به من حالة الإعسار المالى التى كان يعانى منها.

ونوه بالحاجة إلى توفير مزيد من الدعم للمكاتب الإقليمية للبرنامج وزيادة عدد المكاتب القطرية فى الدول النامية، كونها الأكثر حاجة إلى ولايته، فضلا عن ضرورة توفير مزيد من الكفاءات البشرية للبرنامج لمساعدة الدول فى تقديم تقاريرها الوطنية تنفيذا للأجندة الحضرية الجديدة، ومراعاة التوزيع الجغرافى العادل لتلك العناصر.

وتناول نصر الدين، أبرز مجالات التعاون بين الحكومة والبرنامج وفى مقدمتها العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف تحسين حياة نحو 58% من الشعب المصرى ممن يقطنون فى الريف والعشوائيات بتكلفة اجمالية تربو على 35 مليار دولار.

وقال إن تقديرات التطورات العمرانية فى مصر تشير إلى أن 69% من شعبها سيسكن المدن بحلول عام 2041 بما يفرض التزام مصر بأجندة التنمية الحضرية للبرنامج والعمل على تطوير الحلول الذكية للتحديات العمرانية فى سبيل مستقبل عمرانى أفضل.

من ناحيتة أخرى، رحب المندوب الدائم لمصر بوفود الدول للمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى الثانى عشر، الذى تستضيفه القاهرة فى نوفمبر 2024، لافتا إلى أن مصر تعمل على أن يعكس المؤتمر أولويات الدول النامية فى مجال التنمية الحضرية اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فضلا عن البناء على نتائج كل من المنتدى الحضرى العالمى الحادى عشر، والمؤتمر الوزارى الأول من نوعه الذى عقد ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ وتناول موضوعى التنمية الحضرية والتغير المناخى.

جدير بالذكر أن المنتدى الحضرى العالمى هو الفعالية الأكبر عالميا لتناول موضوعات التنمية الحضرية، حيث تم إطلاق نسخته الأولى فى إطار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2001 لمناقشة سبل معالجة التحديات الناجمة عن التحضر المتسارع. ويعقد المنتدى كل سنتين، ويشارك فيه عشرات الآلاف من ممثلى الدول والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والمجتمع المدنى.