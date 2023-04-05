عاجل.. مدبولى: توجيهات لجميع الوزارات بدعم ترشيح العنانى لمنصب اليونسكو

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أنه تم اختيار الدكتور خالد العنانى للترشيح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، نظرا لخبراته الكبيرة فى المجال الثقافى والسياحى، لافتا إلى أن هناك توجيهات لجميع الوزارات المعنية لدعم المرشح المصرى، استعدادا للانتخابات عام 2025. وأوضح أن مصر تقوم بدور نشط وفعال فى منظمة اليونسكو.

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