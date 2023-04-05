تشييع جثمان والد دينا الشربيني والدفن بمقابر الوفاء والأمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 01:31 مساءً - انتهت صلاة الجنازة على جثمان والد الفنانة دينا الشربيني، الذي أقيم بمسجد المشير طنطاوي، وشيعت النجمة جثمان والدها إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والامل.

واحتضنت الفنانة دينا الشربيني جثمان والدها داخل مسجد المشير طنطاوى وسط بكاء هيستيرى هي وشقيقاتها بينما كان بعض النجوم يواسونها منهم أحمد داود ودنيا سميرغانم وهنا شيحا وصبا مبارك.

وحضر الجنازة المخرج أحمد شفيق ومجدى بدر وعمر السعيد وكندة علوش.

تعرضت الفنانة دينا الشربيني للانهيار أثناء نقل جثمان والدها داخل المسجد، حيث وصلت دينا رفقة جثمان والدها والذى وافته المنية مساء أمس.

حرص النجم عمرو دياب على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، إذ كتب عبر حسابه بموقع تويتر: خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان.

حرصت النجمة إسعاد يونس على مواساة دينا الشربيني في وفاة والدها، إذ كتبت في تعليق عبر حسابها بموقع انستجرام: البقاء والدوام لله، اللهم تقبله في جناتك الواسعة وهب أسرته الصبر والسلوان والقبول. قلبي عندك حبيبتي.

كما حرصت حلا شيحة على مواساة دينا الشربيني أيضا وكتب تعليقا جاء فيه: احنا في شهر مبارك، وان شاء الله في الجنة ونعيمها حبيبتي، ربنا يصبرك على فقده.

وكذلك كتبت الفنانة غادة عادل: البقاء لله حبيبتي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلي ويصبرك حبيبتي.

جنازة والد دينا الشربيني

أقيمت جنازة والد دينا الشربيني في مسجد المشير طنطاوي، حيث أدت النجمة صلاة الجنازة على جثمان والدها.

وفاة والد دينا الشربيني

أعلنت الفنانة دينا الشربيني وفاة والدها محمد الشربيني، ونشرت النجمة بوست للعزاء عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "توفى الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - التجمع الخامس".