هل يُسمح للطلاب المكفوفين بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمبصرين؟

جدة - نرمين السيد - حدد كتيب تعليمات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، آليات تقدم الطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.





وبحسب الكتيب المعتمد من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، يسمح للطلاب المكفوفين التقدم لأداء الامتحان بطريقة برايل "طبقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ويكون تقدمهم للامتحان على الشعبة الأدبية".

وفى حالة عدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة برايل، يسمح له بالاستعانة بمرافق كفيف قادر على ذلك، بعد الحصول على خطاب معتمد من المدرسة وتحت مسؤوليتها، وفى هذه الحالة تطبق عليه نفس الشروط والأحكام المتبعة فى امتحان الطلاب المرضى بمرافق.

وكشف كتيب التعليمات، أنه بإمكان الطلاب المكفوفين التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (للمبصرين) بمرافق، طبقاً لما هو متبع فى امتحان الطلاب المرضى بمرافق وتطبق عليهم نفس الشروط والأحكام.



شروط الاستعانة بمرافق بامتحانات الثانوية العامة

وتمثلت شروط الاستعانة بمرافق فى امتحانات الثانوية العامة فى:

- تحديد المرافق بواسطة ولى أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية، على أن يكون المرافق فى مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوى، وألا يكون من طلاب المدارس الرسمية للغات أو مدارس اللغات، وذلك بالنسبة للمدارس التى تدرس باللغة العربية، على أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق، وتلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية، وفى حالة مخالفة ذلك، تقع المسؤولية على شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.

- لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب فى أداء الامتحان فى المواد التى تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية تتطلبها الإجابات.

- على المرافق كتابة ما يملى عليه فقط دون أى زيادة أو نقص، ويقوم بإثباتها وفقاً للهجاء الذى يسمعه.

وتتولى إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب الكفيف، إخطار الإدارة العامة للتربية الخاصة ورئيس لجنة سير الامتحان ولجنة النظام والمراقبة بالحالات السابق ذكرها إن وجدت، والتى تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.