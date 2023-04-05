وزيرة الهجرة: الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج مشروعا وطنيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندى، أهمية تنفيذ الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة فى التأسيس أو المواطنين الراغبين فى الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.





جاء ذلك خلال الاجتماع التشاورى الذى عقدته وزيرة الهجرة اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، مع أعضاء المجلس التأسيسى الخاص بـ "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، بحضور الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولى السابق، وعمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، ووسيم زكى المستشار المالى لوزارة الهجرة، ونمير نجم، المستشار القانونى لوزارة الهجرة.

وقالت وزيرة الهجرة لأعضاء المجلس التأسيسى: "أنتم من أصحاب الخبرات المتميزة فى مجالات المال والأعمال، وتديرون شركات عالمية حققت نجاحا فى السوق المصرى، لذلك فإن اجتماعنا هذا إنما هو لمناقشة الخطوط العريضة لإقامة هذه الشركة وآلياتها والقطاعات التى ستعمل فيها".

من جهته، عبر الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولى السابق، عن تقديره لحماس المشاركين من الخبراء والمستثمرين المصريين المتميزين فى العديد من المجالات وللدافع الوطنى لديهم، منوها بأن الاقتصاد المصرى قوى، وبالتأكيد فإن ضخ مزيد من الاستثمارات سيضمن فرصا أكبر لجذب المستثمرين فى مختلف المجالات.

ومن جهتهم، أعرب أعضاء المجلس التأسيسى عن تقديرهم لاهتمام وزارة الهجرة بالمستثمرين المصريين المقيمين فى الخارج، وقالوا إنهم بدأوا التنسيق والنقاش فيما بينهم حول قطاعات الاستثمار المختلفة، مشيرين إلى أنه فور الإعلان عن توقيع البروتوكول الخاص بالشركة فإن ذلك لاقى قبولا كبيرا وصدى واسعا لدى الجاليات المصرية، مؤكدين أن الهدف الأسمى من الشركة هو دعم الاقتصاد المصرى واستفادة المصريين بالخارج.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية ومتتابعة فيما بين أعضاء المجلس التأسيسى وكذلك إطلاع وزيرة الهجرة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار، من أجل الإسراع فى ترتيب لقاءات مع الجهات المعنية فى الدولة والمختصة فى كل قطاع على حدة للطرح والاستماع من أجل الوصول إلى صيغة توافقية مثمرة تحقق نتائج إيجابية ومرضية للمصريين فى الخارج الراغبين فى الاستثمار فى هذه الشركة الكبيرة والمهمة ومتعددة المجالات.

وشارك فى الاجتماع أعضاء المجلس التأسيسى: المهندس أشرف دوس، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية مؤسس المنطقة اللوجيستية فى الدلتا "داون تاون دلتا" بطنطا بمحافظة الغربية، المهندس تامر هدايت، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية، والدكتور حسن الجراحى، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة شركات مصنع الأمل للطباعة والبارز للصناعة والمصرية لنماذج المعلومات.

كما شارك فى الاجتماع الخبير المصرفى وائل حسن مستشار التمويل العقارى السابق فى بنك جى بى مورجان تشيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادل بولس رجل الأعمال فى كندا رئيس مجلس إدارة شركة أميرة للمنتجات الغذائية ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، وعمر عبدالله شحاته رجل الأعمال بجنوب إفريقيا ومملكة ليسوتو رئيس مجلس إدارة شركة فيكتوريا أجريتك سولوشنز ورئيس منظمة مركز للتنمية والأمن الغذائى فى إفريقيا بمملكة ليسوتو، وكريم أسعد رجل الأعمال فى انجلترا مؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Brooks & Kempton Ltd وKimpex International، وممثل عن اللورد ناصر فؤاد، نائب ملك بريطانيا عن مقاطعة شيشاير، والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات "سانت جورج" للرعاية الصحية، وعن الدكتور إبراهيم عزت رجل الأعمال بالنمسا ورئيس مجلس إدارة لاكتو مصر.