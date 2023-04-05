مباحثات مصرية صينية لإنشاء مركز دراسات إفريقية لتطبيقات الاستشعار من البعد

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، الدكتور إسلام أبوالمجد، ضرورة تكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية ونقل خبراتها بالمجالات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، فى إطار التوجيهات السياسية لتقديم خدمات ونقل خبرات للدول الإفريقية.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة مع ممثلى وكالة الفضاء الصينية؛ لبحث تنفيذ مشروعات إنشاء مركز للدراسات الإفريقية بمجال تطبيقات الاستشعار من البعد، واستعراض أنشطة الهيئة بمجال الاستشعار وتطوير المحطة الأرضية واستخدام الذكاء الصناعى فى تحسين صور الأقمار الصناعية. وقال أبوالمجد إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ مشروعات إنشاء مركز للدراسات الإفريقية فى مجال تطبيقات الاستشعار من البعد والوصول به إلى مركز يخدم أهداف القارة الإفريقية للتنمية المستدامة بمجال الزراعة والبيئة واستخدامات الأراضى. ولفت إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لإنجاز المشروعات التى تخدم أهداف التنمية انطلاقا من تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية الدولية، وإحراز تقدم ملموس فى هذه المشروعات. وكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، شدد على أهمية دور الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى خدمة المجتمع، والاستفادة من تقديم الاستشارات والخدمات والدراسات والبحوث لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وذلك بما تملكه الهيئة من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية، تسهم فى معالجة المشكلات والقضايا التنموية التى تعيشها بلادنا، وتقديم الحلول المناسبة.

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