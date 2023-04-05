مدبولى: زيارة الرئيس السيسى إلى سيناء تؤكد نجاح الدولة فى دحر الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ولشعب مصر العظيم، وأبطال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الملحمة التاريخية ستظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية، وشاهدة على صلابة وصمود الشعب المصرى، وعبقرية العسكرية المصرية فى قهر المستحيل، لافتاً إلى أن هذا الإنتصار سيظل ملهماً للأجيال المتعاقبة، يستلهمون منه معانى الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن.

كما أشاد رئيس الوزراء بالرسائل المهمة التى عكستها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى سيناء، وإفطاره وسط أبنائه من مقاتلى القوات المسلحة المصرية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تؤكد نجاح الدولة المصرية فى دحر الإرهاب وإفشال مخططاته ومآربه، وكذا التركيز على دفع الجهود من أجل تحقيق التنمية المتكاملة فى ربوع سيناء.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى نتائج استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمحمد الحلبوسى، رئيس مجلس النواب العراقى، واللقاء الذى تم عقده، وإعراب رئيس مجلس النواب العراقى عن تطلعه لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، خاصة على المستوى البرلمانى.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتى شهدت لقاءه بصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث تؤكد الزيارة حرص البلدين على مواصلة تطوير العلاقات الأخوية التى تجمعهما، وتعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وخلال الاجتماع، عرض الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، تقريراً تناول محاور الرؤية المستقبلية للاستثمار فى صناعة الطيران الوطنى، من أجل النهوض بهذا القطاع لتقديم خدمة مميزة، وإحراز عائد اقتصادى، ودعم السياحة والاقتصاد القومى.

وتضمنت الرؤية المستقبلية نتائج دراسات ترتبط بتحديد الأسواق العالمية المستهدفة، وحجم حركة الركاب فى خطوط الملاحة الجوية البارزة، وتحديد الطرازات المناسبة لكل خط، والتى تلزم لتدعيم القطاع بالإمكانات المطلوبة، ليكون جاذباً وقادراً على المنافسة.