وزيرة البيئة تتابع الإجراءات اللوجيستية المتبعة لتسهيل الانتقال الفعلى للعاملين للعاصمة الادارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 12:29 مساءً - قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفقد مبنى وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛ للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات والتأكد من توافر كافة التسهيلات ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر فور الإنتقال الفعلى للعمل بالعاصمة ، رافقها فى الجولة الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.

وقد عقدت وزيرة البيئة عقب الجولة اجتماعاً مع الدكتور على أبو سنه ومستشاريها لبحث ومتابعة الإجراءات اللوجيستية المطلوبة لتسهيل عملية الإنتقال الفعلي للعاصمة الادارية الجديدة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات لدعم التشغيل الرقمى، ومتابعة الموقف النهائى لأرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة البيئة، وذلك فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية .

وناقشت الوزيرة خلال الإجتماع ما تم تنفيذه من اجراءات لجعل مبنى وزارة البيئة مبنى مستدام قائم على ترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه وغيرها بالإضافة إلى إتباع أحدث نظم إدارة المخلفات، و الاهتمام بالمساحات الخضراء وزراعة النباتات داخل الوزارة والمنطقة المحيطة بها.