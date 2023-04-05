الإمام الطيب يوجه بتقديم 1000 وجبة إفطار لطلاب جامعة الأزهر بالحسين

جدة - نرمين السيد - وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوزيع 1000 وجبة إفطار على طلاب جامعة الأزهر بالحسين، وذلك لغير المقيمين بالمدن الجامعية؛ تيسيرا عليهم من الانتقال إلى مقر جامعة الأزهر بمدينة نصر لتناول الإفطار الجماعى الذى تنظمه الجامعة بالحرم الجامعى هناك.





وكان شيخ الأزهر، قد وجه جامعة الأزهر بتنظيم إفطار جماعى لطلاب الجامعة غير المقيمين بالمدن الجامعية؛ وذلك تيسيرا عليهم حتى يتمكنوا من التفرغ للمذاكرة قبل امتحانات النصف فصلى (الميد ترم) للفصل الدراسى الثانى التى ستبدأ فى عدد من الكليات خلال الأيام القادمة.

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