مجاهد: الانتهاء من تطوير مناهج التعليم الفنى وفقا لمنظومة الجدارات عام 2024

جدة - نرمين السيد - تحسين جودة التعليم الفنى، تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، رقمنة المحتوى، تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى وتحسين الصورة الذهنية النمطية عن هذا النوع من التعليم.

جاء هذا خلال كلمته أثناء استقبال وفد من اتحاد الصناعات المصرية وشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، بحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لبحث أوجه التعاون فى مشروعات تطوير مدارس التعليم الفنى.

وأضاف مجاهد إلى أنه تم استحداث 29 برنامجاً ومنهجاً جديداً بالتعليم الفنى؛ استجابة لمتطلبات سوق العمل مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا نظم الحلى والمجوهرات، تجارة البيع بالتجزئة، التسويق والتجارة الإلكترونية، خدمة العملاء، فنى زراعة نخيل التمر، فنى الزراعة الحيوية وتكنولوجيا الفنون.

وأشار نائب الوزير للتعليم الفنى، إلى أن نسبة تطوير المناهج المبنية على منهجية الجدارات وصلت إلى 75%، ونسبة المدارس المطبق بها المنهجية 65% من مدارس التعليم الفنى، ومن المتوقع الانتهاء من تطوير جميع المناهج وتطبيقها فى المدارس بنسبة 100% بحلول عام 2024.

جدير بالذكر إن منظومة الجدارات أو "الكفايات" المهنية تستهدف ربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التى يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم، وليس مهارات الحفظ فقط كما كان فى السابق.