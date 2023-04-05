الأكبر بإفريقيا.. توقيع اتفاقية الإغلاق المالى لمشروع مزرعة رياح فى السويس

جدة - نرمين السيد -

وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولى، وأوكا هيروشى، سفير اليابان لدى مصر.

ووقع الاتفاقية ممثلو شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح"، وهم كل من خالد الدجوى، رئيس مجلس الإدارة، ويوجى هاشيموتو، المدير المالى للشركة، وهانس برونس، المدير التنفيذى للشركة، فيما وقع من جهات التمويل كل من وكنيشيرو كيتمورا، المدير الإقليمى لبنك التعاون اليابانى (JBIC)، وهايكى هارماجارت، ممثلة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح فى مصر وأفريقيا.

وأوضح الوزير أن دور شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" يتمثل فى تشغيل وصيانة مزرعة الرياح بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عامًا (PPA)، التى وقعتها مع "الشركة المصرية لنقل الكهرباء".



وأضاف: من المقرر توصيل المحطة بالشبكة القومية على مرحلتين مع التشغيل التجارى الكامل المخطط له خلال الربع الثالث من عام 2025.



وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذت العديد من الإجراءات، وأطلقت عددًا من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص؛ لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية.



وأضاف: نتيجة لهذه الإجراءات أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى؛ لإقامة مشروعات جديدة، ومن بين هذه الاستثمارات مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب فى خليج السويس -موضوع اتفاقية اليوم- بطاقة 500 ميجاوات.



وتطرق إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء الى أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.



بدورها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن المشروع هو الأول للقطاع الخاص الذى يتم تمويله ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نوَفّى".

وأضافت أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التعاون الدولى، يهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتعاون مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيس فى محور الطاقة فى منصة "نوفى".



وتابعت: نعمل على تحفيز الحلول الخضراء للتحول نحو الطاقة المتجددة من خلال أدوات التمويل المبتكرة، ويأتى تنفيذ مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس عبر التعاون بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، و"صندوق المناخ الأخضر" والعديد من شركات القطاع الخاص، ليؤكد التزام الدولة بالانتقال نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة.



وفى غضون ذلك، قال خالد الدجوى، رئيس مجلس إدارة شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح": إن الشركة ستقوم ببناء مزرعة الرياح وتملكها وتشغيلها".



وأوضح أن هيكل ملكية الشركة يتوزع على تحالف شركات يضم: شركة إنجى (ENGIE) بنسبة 35%، وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25%، وتويوتا تسوشو كوربوريشن ( Toyota Tsusho Corporation) بنسبة 20%، ويوروس إنيرجى هولدنجز (Eurus Energy Holdings)، بنسبة 20%.



وأضاف: تنفذ شركة "أوراسكوم للإنشاءات" الأعمال المدنية والكهربائية لمزرعة الرياح.



وتابع: يُدبر تمويل المشروع من قبل "بنك اليابان للتعاون الدولى (JBIC) بالتنسيق مع شركة "سوميتومو ميتسوى المصرفية"، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه بموجب تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، والبنك الأوروبى لـ إعادة الإعمار والتنمية (EBRD).



وأشار إلى أن التحالف يعتمد فى تطويره لهذا المشروع على النجاح السابق الذى حققه فى تطوير أول مشروع منتج مستقل للطاقة المتجددة (IPP) فى مصر من نوعه وحجمه، الذى تم الانتهاء منه فى أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد.

وأضاف: ستكون هذه ثالث مزرعة رياح خاصة فى مصر، ومن المتوقع أن تكون الأكبر فى أفريقيا، وتساعد هذه المزرعة فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بحوالى مليون طن سنوياً.



وقالت هايكى هارمجارت، ممثلة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن فخورون جداً بدعم مزرعة الرياح المهمة فى خليج السويس، وهى الأولى بالنسبة لنا كشريك رئيسى فى التنمية لمحور الطاقة فى برنامج "نوفى" الرائد فى البلاد.



وأضافت: يواصل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية دعمه لعملية التحول الأخضر فى مصر حيث أعلن اليوم عن إصدار تمويل تنموى يصل قيمته إلى 100 مليون دولار أمريكى لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتمويل تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بطاقة 500 ميجاوات فى منطقة خليج السويس.



وتابعت: يتكون التمويل من جزء يصل إلى 50 مليون دولار أمريكى من "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية" وجزء يصل إلى 50 مليون دولار أمريكى من "صندوق المناخ الأخضر".



وأضافت أن من شأن هذا المشروع المهم أن يؤدى إلى تحول جوهرى فى مصر يقلل من اعتمادها على الوقود الأحفورى ويدعم إنشاء أعمال خضراء، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحد من التلوث وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون.



وأضافت: سيظل "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية" بكل فخر أحد الشركاء الرئيسيين لمصر فى رحلتها نحو التحول الأخضر".