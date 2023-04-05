ضمن حياة كريمة.. أكثر من 1700 كشف طبى بقافلة قرية «الظواهرى» فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - شهدت قرية الظواهرى التابعة لمركز ومدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة والتى أستمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.





جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية

وشملت القافلة: 14 عيادة طبية فى 12 تخصصا طبيا هم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل".

وتم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والعظام، لخدمة أهالى القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1739 مريض من أهالى القرية.

وتم صرف العلاج اللازم للحالات وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.