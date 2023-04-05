سامح شكرى فى جلسة حوارية مع رموز الإعلام والثقافة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على مائدة إفطار بمقر وزارة الخارجية. وكان من أبرز الحضور ضياء رشوان ومصطفى الفقى وأحمد موسى ونشأت الديهى وأحمد المسلمانى وأسامة الغزالى حرب وعبد المحسن سلامة وعدد كبير السفراء.

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