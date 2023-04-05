«التخطيط» و«العدل» تتعاونان لتعزيز القدرات فى الإدارة الاستراتيجية (صور)

جدة - نرمين السيد - وحضر مراسم التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.

ووقع بروتوكول التعاون، المستشار خالد أمين النشار، مساعد وزير العدل لشؤون التخطيط، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى.

وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بروتوكول التعاون يأتى استكمالا لجهود الدولة المصرية فى مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".



وأضافت "أنه فى ضوء قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (86) لسنة 2019، تم استحداث إدارة التخطيط الاستراتيجى بوحدات الجهاز الإدارى للدولة التى تنقسم إلى أربع تقسيمات فرعية، وهى التقسيم التنظيمى الفرعى للتخطيط الاستراتيجى والسياسات، والتقسيم التنظيمى الفرعى للمتابعة والتقييم، والتقسيم التنظيمى الفرعى لإدارة المشروعات والبرامج والأداء، والتقسيم التنظيمى الفرعى لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء هذه الوحدات لدعم مثيلاتها من الوحدات فى الهيئات داخل الدولة، موضحة أن إدارات التخطيط الاستراتيجى تعمل على نشر آليات العمل على المراحل المختلفة لعملية التخطيط ومساعدة الهيئات لوضع منهجية موحدة لجميع وحدات الجهاز الإدارى؛ ما يحقق التكامل بين تلك الوحدات، ويساعد على توحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل بجهد وموارد أقل.

وتابعت" الأهم من ذلك هو ضمان تحقيق الغايات الاستراتيجية التى من شأنها أن تنعكس على قيام الدولة بدورها فى تحسين جودة الحياة".

ويستهدف البروتوكول تعزيز أطر التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون فى بناء القدرات البشرية لوضع الخطة الاستراتيجية، وذلك من خلال التدريب التطبيقى العملى على الإدارة الاستراتيجية.

وبموجب بروتوكول التعاون ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة الدخول على منصة التدريب عن بعد لتنفيذ التدريب التطبيقى العملى على الإدارة الاستراتيجية بالإضافة لمحاضرات تفاعلية لمناقشة المحاضرات والمخرجات المطلوبة من الوزارة، فضلا عن تقديم الدعم الفنى لإعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل.

وقال المستشار عمر مروان إن وزارة العدل توفر الكوادر المعنية بالإدارة الاستراتيجية وتشكيل فريق عمل لوضع الاستراتيجية وتحديد مديرى المشروعات للإشراف على تنفيذها، وكذلك تعتمد الوزارة مخرجات التدريب النهائية من السلطة المختصة بالوزارة، وتوفير الكوادر الفنية والعملية اللازمة لإنجاز الأعمال والأنشطة المقرر تنفيذها فى مختلف مجالات التعاون.

ونص بروتوكول التعاون على أن يضع الطرفان الأهداف الاستراتيجية وخطة عمل متكاملة لتنفيذ بروتوكول التعاون، وأن يشرفا على المتابعة وفقا لجدول زمنى يتم الاتفاق عليه من خلال لجنة إدارة أعمال البروتوكول.

كما يعلن الطرفان عن التعاون المشترك بينهما على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالوزارة ومن خلال حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعى.

وينص بروتوكول التعاون على تشكل لجنة لتسيير أعماله، يصدر بتشكيلها قرار من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الوكيل الدائم والمشرف العام على جائزة التميز الحكومى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية اثنين من وزارة التخطيط واثنين من وزارة العدل.

وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أنشطة البروتوكول والتزامات الطرفين، أو إضافة أو تعديل أى أعمال ملحقة به مستقبلا.