التعليم العالى: فتح باب التقدم لوظيفة ملحق ثقافى بالمكاتب المصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن فتح باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافى مدير مكتب"، وكذا وظيفة "ملحق ثقافى"، وذلك فى إطار القرار الوزارى رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته بشأن شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج.





ويشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافى – مدير مكتب" بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج فى الدول التالية:

"موسكو/ روسيا الاتحادية، بكين/ الصين، مونتريال/ كندا، مدريد/ أسبانيا، لندن/ المملكة المتحدة، روما/ إيطاليا".

بينما يشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافى" المكاتب الثقافية المصرية بالخارج فى الدول التالية:

"واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية، مونتريال/ كندا، لندن/ المملكة المتحدة، روما/ إيطاليا".

ويبدأ التقدم على الإعلان من يوم الإثنين الموافق 3 أبريل، وحتى يوم الأحد الموافق 16 إبريل 2023 الساعة 11.55 مساء.

ويشترط فى المتقدم للإعلان أن يكون مصرى الجنسية، وألا يزيد العمر عن 56 سنة وقت التقدم للإعلان، وموافقة جهة العمل على السفر، وأن يكون المتقدم لشغل وظيفة ملحق ثقافى مدير (مكتب/ مركز) أستاذ بإحدى الجامعات المصرية الحكومية أو المراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى، وأن يكون قائما بالعمل وقت التقدم للوظيفة.

ويمكن الاطلاع على باقى الشروط وتفاصيل الإعلان والتقديم من خلال الرابط الإلكترونى التالى:

http://tinyurl.com/eceb-call2023

جدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتى فى ضوء حرص الوزارة على تحقيق التواصل الثقافى والتعليمى مع دول العالم المختلفة وتقديم الرعاية التعليمية والاجتماعية والصحية لأبنائنا المصريين المبتعثين للخارج، وكذا الطلاب المصريين الدارسين بالخارج على نفقتهم الخاصة.