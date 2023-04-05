آخر موعد للتقديم في امتحانات الطلب المصريين بالخارج 15 إبريل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 11:24 صباحاً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 15 إبريل الجارى كاخر يوم لتسجيل الطلبة المصريين فى الخارج لامتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، حيث أكدت أنه سيتم غلق موقع التسجيل للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج منتصف ابريل الجارى.

وأعلنت الوزارة، ضوابط امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل بامتحانات الطلبة المصريين في الخارج اعتبارا من الثلاثاء 24 يناير الماضى، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين فى الخارج تبدأ يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، طبقا للجداول التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسليم أصول مستندات التقدم باليد أو الإرسال بالبريد السريع إلى الإدارة العامة للامتحانات، وسيتم حجب نتائج الطلاب في حالة عدم تسليم أو إرسال أصول المستندات في حال عدم تسليمها قبل إعلان النتيجة، ولا يحق لأي طالب أداء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج داخل جمهورية مصر العربية وعلى ولي الأمر تحمل المسئولية القانونية كاملة في حالة مخالفة ذلك.