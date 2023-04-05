البيئة تبحث نتائج استخدام مادة EM فى معالجة الصرف الصناعى مع «القناة للسكر»

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع ممثلى شركة القناة للسكر، لاستعراض نتائج استخدام منتج وزارة البيئة EM فى معالجة الصرف الصناعى الناتج عن العملية الصناعية بالشركة.





جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور كامل العبدلله رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بالوزارة وعدد من القيادات المعنية بالوزارة والشركة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة وزارة البيئة للمبادرات البيئية الفاعلة والتى تهدف إلى خفض التلوث البيئى وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية كأحد أهم مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة، مشيدة بالتعاون المشترك البناء بين الوزارة والشركة متمثلا فى التطبيق الأكبر من نوعه على الأرض المصرية، وهو استخدام منتج وزارة البيئة EM فى معالجة الصرف الصناعى الناتج عن العملية الصناعية بالشركة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة النتائج الأولية للتطبيق، والتى تضمنت انخفاض مؤشرات التلوث فى الصرف الصناعى الصادر عن الشركة بنسب كبيرة مما ساعد فى إعادة استخدام تلك المياه، وكذلك ساعد فى خفض الاستهلاك العام للموارد المائية بالشركة، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على مؤثرات التغير المناخى، وأوضحت النتائج أن التطبيق ساهم فى انحفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بقيمة تتجاوز آلاف الأطنان. لذا سيتم التوسع فى استخدام هذا التطبيق المستدام خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل توسع خطة الإنتاج الزراعى والصناعى للشركة.

كما تناول الاجتماع مناقشة كيفية دمج عناصر المجتمع المحيط فى تطبيق هذه المفاهيم البيئية للتنمية المستدامة، وذلك من منطلق ان الاهتمام بالبيئة المحيطة يمثل ضلع أساسى فى التنمية الاقتصادية المستدامة والتى اوضحتها الممارسات الفعلية للشركة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى للتوسع فى استخدام مادة EM، والتى تعد من أقوى المخصبات الحيوية الأمينية وتتكون من 80 نوع من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة والموجودة فى البيئة الطبيعية وغير معدلة وراثيا، ويتم إستخدامها فى تحسين صفات ونوعية البيئة سواء التربة أو المياة أو الهواء.

أكدت وزيرة البيئة أهمية عرض تلك التجارب الناجحة والرائدة فى مؤتمر الأطراف المقبل COP28، وأيضا فى المؤتمرات المحلية.