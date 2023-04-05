صحة سوهاج: فحص أكثر من 96 ألفا ضمن المبادرات الرئاسية فى شهر

جدة - نرمين السيد - وقال النجار، إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدا أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

حيث أوضح وكيل الوزارة أن تلك المبادرات هى:

مبادرتا (صحة المرأة) و(صحة الأم والجنين)

وتأتى مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية حيث تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

مبادرة (صحة الأم والجنين)

تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن.

بالإضافة إلى تقديم خدمة تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B، وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

حيث تم فحص ما يقرب من 68 ألفا و800 سيدة خلال المبادرات وذلك فى مارس 2023.

مبادرة (السمعيات)

تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصاً على صحة الطفل المصرى والتى تم بها فحص ما يقرب من 9 آلاف و500 طفل وذلك خلال شهر مارس لعام 2023 حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبى للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

مبادرة (الاعتلال الكلوى)

تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم من خلالها فحص أكثر من 17 ألف و100 مواطن خلال شهر مارس 2023 حيث تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

مبادرة (كبار السن، 65 سنة وما فوق)

تم فحص أكثر من 900 مواطن من خلالها، وتستهدف تلك المبادرة الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً فى هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة).

بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائى بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وأكد النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.