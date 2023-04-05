مرصد الأزهر يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأكد مرصد الأزهر فى بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يهدف من جريمته هذه إلى إخلاء الأقصى المبارك من المعتكفين والمرابطين، بهدف تمكين منظمات الهيكل والمستوطنين المتطرفين من اقتحامه؛ احتفالا بما يطلقون عليه "عيد الفصح".
وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال يعد انتهاكا صارخا قد يؤدى إلى انفجار فى الأوضاع داخل الأقصى والمنطقة بأسرها، وأن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية بمفردها، داعيا العالم العربى والإسلامى لنصرة الأقصى، والسعى الجاد لوقف هذه الأفعال الإجرامية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المصلى القبلى، وأطلقت قنابل الصوت داخل المسجد من خلال نوافذه التى حطمت عددا منها، فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح بالهراوات على المعتكفين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين صفوفهم، إضافة إلى قيام شرطة الاحتلال باعتقال عشرات الفلسطينيين ممن تحصنوا بالمسجد ورفضوا الخروج.أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى، والاعتداء الغاشم على المصلين والمعتكفين بداخله وإجبارهم بالقوة على الخروج منه.
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