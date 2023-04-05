«حياة كريمة» تدعم مشروع «مطبخ زاد الخير» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت المسؤولة عن "مطبخ زاد الخير" فى تصريحاتها لبرنامج "حياة كريمة" إلى أن المشروع قائم على الجهود الذاتية من أسرتها وأصحابها وجيرانها، موضحة أن الوجبات التى يقدمها المشروع تكون مطبوخة وطازجة.



وأوضحت أن المشروع يكبر يوما بعد يوم وعدد المتبرعين يزداد مع الوقت بمختلف المساعدات من دعم مالى وبدنى ودعائى، مؤكدة أنه لا يتم تصوير الحالات التى يتم دعمها بالوجبات الغذائية، كما توجد وجبات مجمعة للأسر المكونة من 6 أ و7 أفراد.

ومنح فريق "حياة كريمة" المسؤولة عن مشروع "مطبخ زاد الخير" ميدالية "حياة كريمة" تكريما لها كما ساهم بمبلغ مادى لدعم المشروع الخيرى.

برنامج "حياة كريمة"، من تقديم أيمن مصطفى، ويُذاع على فضائية "dmc"، يوميًا طوال شهر رمضان، فى تمام الساعة السادسة إلا الربع مساءً.

واستطاع البرنامج، إدخال السرور على عدد كبير من الأسر المصرية المستحقة، من خلال عدن طرق إما بسد ديونهم أو بمساعدتهم ماديا فى المعيشة، إلى جانب تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وتوفير مشروعات منتجة لغير القادرين.