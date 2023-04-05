التنمية المحلية: الحكومة حريصة على تقديم الدعم لاستثمارات الإمارات بمصر

جدة - نرمين السيد - وأشار آمنة إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجا للعلاقات الثنائية والأخوة فى المنطقة العربية، فهى تاريخية ووثيقة أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، والذى يتمتع بحب كل مواطن مصرى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة السفيرة مريم الكعبى، بمقر الوزارة، وذلك بحضور رئيس قسم الشئون الاقتصادية بسفارة الإمارات سامى النقبى والوكيل الدائم للوزارة اللواء أسامة جاد، ومساعد الوزير للمشروعات القومية الدكتور هشام الهلباوى، ومستشار الوزير للتعاون الدولى السفير محمد حجازى وتم استعراض عدد من مجالات التعاون بين وزارة التنمية المحلية والجانب الإماراتى خاصة فى مجالات التدريب وتأهيل الكوادر ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات.

ورحب آمنة خلال اللقاء بالاستثمارات الإماراتية بالقاهرة، وحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم لزيادتها وتوسيعها، بما يساهم فى توفير فرص عمل خاصة فى ظل المزايا والفرص التى تتمتع بها مصر فى العديد من القطاعات والمناطق، وعلى رأسها إقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كوادر الإدارة المحلية فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، كما رحب بإمكانية التعاون بين المركز ومعاهد التدريب المتخصصة فى الإمارات؛ لتأهيل الكوادر وبناء القدرات، حيث رحبت سفيرة الإمارات بأى تعاون فى هذا المجال، خاصة فى ظل مشاركة حوالى 200 خبير إماراتى فى مجالات تدريب متنوعة خلال الفترة الأخيرة خاصة فى مجالات تطوير العمل الحكومى.

ولفت إلى افتتاح مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان، والذى سيتم تعميمه فى عدد آخر من محافظات الجمهورية؛ بما يهدف إلى تعزيز قدرة الجهاز الحكومى على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها وبناء جهاز إدارى يتسم بالكفاءة، والاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمى ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور.

ونوه آمنة بوجود العديد من الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها المحافظات المصرية خاصة فى مجال المناطق الصناعية وبصفة خاصة فى صعيد مصر، معربا عن تطلع الوزارة للتعاون مع الجانب الإماراتى من خلال المشروع القومى أيادى مصر للتسويق للحرف اليدوية والتراثية خاصة بعد تخصيص المقر الدائم للمشروع بقرية الفواخير بالقاهرة، والذى يجرى تجهيزه وتطويره حاليا، وكذا دعم عملية التسويق للمنتجات بمختلف أبعادها سواء إلكترونيا أو على أرض الواقع.

كما أكد آمنة اهتمام الرئيس السيسى بهذا المشروع القومى المهم، والذى يعد تجمعا لكل الحرف التراثية واليدوية والصناعات الحرفية التى تتمتع بها المدن المصرية للحفاظ عليها من الاندثار، مرحبا بتبادل الخبرات والزيارات الميدانية بين الجانبين فى ظل ما تتميز به الصناعات اليدوية والتراثية فى دولة الإمارات واكتشاف جوانب جديدة لتطوير قطاع الحرف اليدوية فى مصر خاصة بين قصر الحصن بأبوظبى ومدينة الفواخير بالقاهرة.

ورحب وزير التنمية المحلية بتبادل الخبرات مع الجانب الإماراتى فيما يخص استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ 12 خلال عام 2024 بعد الاستضافة الناجحة لدولة الإمارات فى عام 2020 للمنتدى الحضرى.

واستعرض آمنة عددا من مجالات التعاون بين الجانبين خاصة فيما يخص تطوير المراكز الحرفية بالمحافظات ودعم صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة والخاص بالإقراض الصغير ومتناهى الصغر للمرأة ودعم التكتلات الاقتصادية التى تتميز بها بعض المحافظات خاصة فى صعيد مصر وبحث فرص التعاون لتطويرها فى ظل وجود أجود المحاصيل الزراعية مثل البصل والرومان والطماطم والتى يتم تصديرها للخارج.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدور الذى تقوم به الوزارة بالتنسيق مع كافة الوزارات بالحكومة والمحافظات لتنفيذ المشروعات والبرامج القومية وتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وإحداث نقلة نوعية فى الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية للمواطنين، لافتا إلى اهتمام الرئيس السيسى والحكومة بتحقيق التنمية بمحافظات الصعيد وتحقيق طفرة واقعية وفتح آفاق جديدة لأبناء الصعيد بما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب خاصة فى المناطق الصناعية والتى سيتم الانتهاء من ترفيق عدد من تلك المناطق وتوفير كل الخدمات المطلوبة بها بنسبة 100% لتصبح جاهزة أمام المستثمرين خاصة فى محافظتى قنا وسوهاج.

وقالت السفيرة مريم الكعبى، إن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تمثل نموذجا مثاليا للتعاون البناء بين الدول العربية، موضحة أن قوة مصر واستقرارها هى قوة واستقرار لجميع الدول العربية بأكملها؛ باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى العالم العربى.

وأكدت سفيرة الإمارات بالقاهرة على الدور المهم الذى تقوم الجالية المصرية فى كافة القطاعات والعقول والكفاءات المصرية التى ساهمت فى بناء ونهضة دولة الإمارات، مشيرة إلى توجيهات قيادة دولة الإمارات بتقديم كل الدعم اللازم لزيادة تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات خاصة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

وأشارت مريم الكعبى إلى أن مصر لها مكانة خاصة على قلوبنا جميعا فى دولة الإمارات، كما تعتبر القاهرة من أهم من الواجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية فى المنطقة، مشيدة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى ستسهم فى تغيير حياة ملايين المواطنين، وبالطفرة التنموية الكبيرة التى شهدتها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى، مضيفة مصر تتغير بصورة مستمرة فى جميع المجالات ، لافتة إلى الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة المصرية لخدمة المواطن المصرى وتحقيق آماله وطموحاته فى مستقبل أفضل.

وتابعت بالقول إن مصر تتمتع بقوة بشرية كبيرة فى العالم العربى وتمتلك مميزات ومقومات اقتصادية تجعلها قادرة على جذب الاستثمارات، كما تتميز بأنها محور أساسى ومركز إقليمى للعبور للقارة الإفريقية وأوروبا .

وأشارت الكعبى إلى الجهود التى تقوم بها بعض المؤسسات من دولة الإمارات فى دعم الأسر المنتجة وتمكين المرأة فى العديد من المحافظات المصرية وتحسين مستوى دخل تلك الأسر وتوفير فرص عمل فى مشروعات متناهية الصغر، لافتة إلى ترحيب الإمارات بالتعاون مع الحكومة فيما يخص مبادرة حياة كريمة ودعم احتياجات بعض القرى المستهدفة فى المبادرة الرئاسية.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل وعقد اجتماعات بين فرق العمل بالوزارة والسفارة، للبدء فى تفعيل مجالات التعاون على أرض الواقع خاصة فيما يخص الفرص الاستثمارية وبعض المشروعات الجاهزة بدراسات الجدوى فى عدد من القطاعات.