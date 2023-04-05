صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسى ثقة مصر فى قيادة الإمارات لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ثقة مصر فى قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة فى ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز.





وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسى يؤكد الثقة فى قيادة الإمارات لقمة المناخ" أن الرئيس السيسى استقبل أمس السفيرة مريم الكعبى، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.



وأضافت الصحيفة أن المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس السيسى تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوة للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP28، التى من المقرر أن تنعقد بمدينة دبى فى شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية فى هذا الإطار، خاصة فى ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة فى تحقيقه من نتائج إيجابية فى العمل المناخى الدولى.



وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى طلب نقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مؤكدا ثقة مصر فى قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة فى ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز، ومؤكدا كذلك الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية فى هذا الصدد، لاسيما فى ظل خصوصية العلاقات المصرية - الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية فى صالح دعم عمل المناخ الدولى بكل مكوناته، وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والإفريقية.



من جهة أخرى، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسى أكد تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع بنك التنمية الإفريقى خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات، فى إطار أهداف الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، معربا عن تقديره لدور البنك فى دعم القطاعات التنموية بالقارة الإفريقية، لاسيما فى ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولى.



وأشارت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أكينومى أديسينا، والوفد المرافق له الذى ضم نائب رئيس البنك كيفين أوراما، والسكرتير العام للبنك فينسنت نيمهيل، ومحافظ البنك المركزى حسن عبدالله ونائب المحافظ للاستقرار النقدي رامى أبوالنجا، ووكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية منة الله فريد.



ونوهت الصحيفة إلى أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس السيسى رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، معربا عن تقديره لدور البنك فى دعم القطاعات التنموية بالقارة الإفريقية، لاسيما فى ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولى.



وذكرت الأنباء الكويتية أن رئيس بنك التنمية الإفريقى أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مشيدا بالتجربة التنموية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، واصفا إياها بأنها «مصدر إلهام كبير للشعوب الأفريقية على امتداد القارة»، مضيفا أن الشعب المصرى وقيادته السياسية أظهرا قدرة فائقة على النهوض السريع وتحقيق العديد من الإنجازات المهمة.