حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 6-4-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 6-4-2023

مهنياً: تتمتع بشعبية جيّدة، لذلك تنجح في تشكيل فريق أو في قيادة تيار معيّن أو تنظيم حلقة وورشة مهمة حسب اختصاصك وتوجهّك .

عاطفياً: تبذل جهوداً ظاهرة لتكون أكثر تعاوناً مع الشريك، كذلك تسعى لكي تنفتح أكثر على الناس الذين يكنّون لك الإعجاب .

صحياً: النشاطات الرياضية والاجتماعية تزيد من اندفاعك وتمنحك دفعاً لمزيد من العطاء .

حظك اليوم برج الثور الخميس 6-4-2023

مهنياً: تتخلص من بعض القلق بسبب وضعك المالي، ويساعدك على الانتباه أكثر.

عاطفياً: للحرية ثمن باهظ، فإذا كنت مستعداً لدفعه فلا تتردد في مصارحة الشريك.

صحياً: الابتعاد عن العصبية الزائدة هو الأفضل في الوقت الراهن لراحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6-4-2023

مهنياً: تعيش يوما طويلا وضاغطا فما عليك الا ان التركيز على الأمور الأساسية ولا تُشغل نفسك بالأمور الثانوية لأنها لن تجديك نفعاً.

عاطفياً: تتعرّض لأوضاع صعبة وأنت في أمسّ الحاجة إلى لوقوف الشريك بجانبك لتتجاوزها بأقلّ ضرر ممكن.

صحياً: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6-4-2023

مهنياً: الحماسة في العمل تؤدي الى ارتكاب بعض الهفوات، فكن حذراً في اندفاعك.

عاطفياً: الابتعاد عن الشريك لن يجدي نفعاً، بل إن التواصل معه يؤمّن الاستقرار .

صحياً: الحرارة العالية والرطوبة تنعكسان سلباً على صحتك، فحاول ان تصعد قليلاً نحو الجبال.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 6-4-2023

مهنياً: انتقال القمر الى برج الثور يدعوك إلى التحفظ وعدم تصديق الوعود التي يغدقها الآخرون عليك

عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً، ويخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما

صحياً: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك

حظك اليوم برج العذراء الخميس 6-4-2023

مهنياً: يتيح هذا اليوم أمامك فرصاً مالية مميزة، تنكبّ على دراسة ميزانية او تتلقى مبلغاً من المال او تباشر عملية تصحيح وترميم .

عاطفياً: يوم مناسب لشؤون الحب، وتزداد الإثارة بينك وبين الشريك، فتتصرّف معه بكثير من العفوية .

صحياً: كل ما أنت بحاجة إليه هو الهروب أو تمضية عطلة الأسبوع في مكان بعيد عن التوتر والتشنج جرّاء الأعمال والواجبات اليومية .

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6-4-2023

مهنياً: يعدك هذا اليوم بالنجاح والحظ في مشاريعك ومساعيك، لكن حاول ان تتجنّب الجدال مع بعض الزملاء .

عاطفياً: شجارات ونزاعات مع الشريك على أمور غير ذات أهمية تسيء إلى الأجواء بينكما في حين تبدو بعض التنازلات مفيدة للتوصل إلى تفاهم .

صحياً: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتماماً خاصاً إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة .

حظك اليوم برج العقرب الخميس 6-4-2023

مهنياً: بانتقال القمر إلى برج الثور المواجه لبرجك ، تتراجع قدراتك الفكرية قليلاً، ويخمد الإلهام وتراجع نفسك.

عاطفياً: تحتاج إلى من يقدّم لك النصائح القيمة لئلا تبقى متشبثاً بآرائك الخاصة، كل تعديل على الصعيد العاطفي يصبّ في مصلحتك .

صحياً: ابتعد عن جو الخلافات والمشاجرات فهذا يسبب لك القلق .

حظك اليوم برج القوس الخميس 6-4-2023

مهنياً: لقاء مهم يحدد آفاق المرحلة المقبلة، وهي تكون أكثر ازدهاراً من المتوقع.

عاطفيا: الثقة توفّر لك استقراراً أكبر في العلاقة بالشريك ولاسيما اذا كان اهلاً لها.

صحياً: رياضة المشي تساعدك على التفكير بذهنية أفضل، وخصوصاً في الصباح.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6-4-2023

مهنياً: تتحمس لفكرة تراودك، لحلم لا تجرؤ على البوح به، تتوضح أمور ويأتيك الجواب بعد طول انتظار، فتشعر بالارتياح.

عاطفياً: كيف تعرف تضفي الإثارة على حياتك العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة..

صحياً: أنت معرض اليوم لكثير من الضغوط، تمهمل وابتعد عن الاجواء السلبية التي قد تهدد سلامتك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6-4-2023

مهنياً: لن تتردّد في توجيه الملاحظات الجارحة، تشتدّ الضغوط وربّما تضطر إلى إهمال عملك أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .

عاطفياً: تركّز على العلاقات الاجتماعية وخصوصاً مع أشخاص من المحيط نفسه حين تتبادلون الآراء والأفكار عن الخير لجميعكم .

صحياً: اتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة السيئة .

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6-4-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن موضوع سرّي أو غامض أو عن انتماء لك تحرص على كتمانه.

عاطفياً: لقاء رومانسي مع الشريك بعيداً عن المحيط، وهذا يضع حداً للخلافات السطحية بينكما.

صحياً: حاول أن تعتمد على الخضار والفواكه لوجبة المساء، فهذا يريح معدتك أكثر.