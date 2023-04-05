أحمد حجازي يسجل فى ثلاثية الاتحاد ضد ضمك بالدورى السعودي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 12:30 صباحاً - فاز نادي الاتحاد الذي يلعب بين صفوفه الدوليين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد على حساب نظيره ضمك بنتيجة 3-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق الثلاثي برونو هنريكي، رومارينهو، وأحمد حجازي في الدقائق 14، 37، 87 على التوالي.

فيما شهد اللقاء حالة طرد للاعب أحمد بامسعود في الدقيقة 73 ليلعب نادي الاتحاد الوقت المتبقي من اللقاء ناقص عددياً.

بهذه النتيجة تواجد نادي الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 5 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 43 هدفاً وتلقي 7.

بينما جاء نادي ضمك في المركز السابعة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 26 هدفاً وتلقي 28.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيل جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان - أحمد بامسعود.

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو - برونو هنريكي.

خط الهجوم: هارون كمارا - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله.