حقيقة استغاثه سيده من رجل شرطة لتعدية على نجليها داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 12:30 صباحاً -

بالنسبة لما تم تداوله بأحد مواقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو لسيدة تدعى خلاله قيام رجل شرطة بالتعدى بالضرب على نجليها داخل محبسهما بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل ومنعها من زيارتهما .

بالفحص تبين قيام النزيلين المذكورين بالتعدى بالضرب على نزيل آخر بسبب الخلاف على وسائل المعيشة المتاحة بالغرفة وإحداث إصابه به ، أعقبها قيام (أحد نجلى الشاكية) بإحداث إصابه بنفسه .. وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة طبيب مستشفى المركز تبين إصابته بجرح سطحى بفروة الرأس وتم إيداعه بعنبر التأديب ، كما تبين أن نجلى الشاكية من العناصر سيئة السير والسلوك داخل مركز الإصلاح والتأهيل وإنتظام زياراتهما .. وحال قيام الشاكية بزيارة نجليها وعلمها بمنع الزيارة عن أحدهما كونه بعنبر التأديب ، إلتمست زيارته للإطمئنان عليه وصُرح لها مأمور المركز بزيارة إستثنائية لها .

ومما سبق تبين أن الشكوى محل الفحص عارية تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المزاعم .