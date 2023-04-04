تشيلسي ضد ليفربول.. محمد صلاح يشارك فى الدقيقة 65 بدلا من فيرمينو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 11:24 مساءً - شارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في الدقيقة 65 من عمر المباراة بدلاً من زميله البرازيلي فيرمينو، خلال اللقاء ضد نادي تشيلسي في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ويدخل ليفربول اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 42 نقطة، فى المقابل يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

ولا يبدو الفريقان فى أفضل أحوالهما، حيث يدخل ليفربول اللقاء بعد 3 خسائر متتالية بعد الفوز الكبير الذي حققه على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، لكن يبدو ان هناك لعنة ضربت الفريق منذ هذا الفوز الكبير، حيث لم يحقق أى انتصار بعدها.

ومنذ الفوز بسباعية خاض ليفربول 3 مباريات تعرض للخسارة فيها جميها على يد بورنموث بهدف نظيف، وأمام ريال مدريد بالنتيجة نفسها، وأخيرا خسر ليفربول بالأمس على يد مانشستر سيتي 4/1، ليفشل فى تحقيق أى فوز بعد السباعية التي دمر بها يونايتد.

فشل ليفربول فى الحفاظ على الرتم والاستمرارية في تحقيق الانتصارات والنتائج الجيدة واستكمال المسيرة، رغم الوعود التي قدمها اللاعبون وقتها بأنهم سيبنون على هذا الفوز.

وخرج ليفربول من كل البطولات هذا الموسم، وهم على وشك لموسم صفري بعد احتلالهم المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

في المقابل، لا يمر تشيلسي بأفضل أحواله، إذ خسر مؤخرا من أستون فيلا بثنائية نظيفة، ليقرر الإطاحة بالمدرب جراهام بوتر بعد 31 مباراة مع الفريق.

وقبل لقاء الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي لعب صلاح ضد تشيلسي 20 مباراة ونجح خلالها في تحقيق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 6، وسجل صلاح في شباك البلوز 7 أهداف وصنع هدفين وتلقى بطاقة صفراء وحيدة.

ويعد تشيلسي أكثر خصم لعب أمامه محمد صلاح مباريات بين أندية الدوري الإنجليزي برصيد 20 مباراة، وشهدت اخر مواجهة بين ليفربول وتشيلسي التعادل السلبي بدون أهداف في ملعب انفيلد في الدور الأول من الدوري.

تشيلسي ضد ليفربول

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كوكوريلا، كاليدو كوليبالي، ويسلي فوفانا.

خط الوسط: بن شيلويل، نجولو كانتي، إنزو فيرنانديز، ريس جيمس.

خط الهجوم: ماتيو كوفاتشيتش، كاي هافرتز.

بينما جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز.

خط الهجوم: جوتا، نونيز، فيرمينو.