علاقة مشروعة الحلقة 13.. ميمى جمال تتماثل للشفاء بعد إجراء عملية قلب مفتوح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:27 مساءً - بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it، باصطحاب "عمرو" ياسر جلال حماته "عيشة" ميمى جمال وزوجته "عاليا" داليا مصطفى للمستشفى لإجراء حماته عملية قلب مفتوح.

تملك التوتر من "عاليا" داليا مصطفى بسبب خضوع والدتها لعملية القلب المفتوح وحاول "عمرو" أن يطمئنها، فيما حاولت "بثينة" الاتصال به ولكنه لم يرد عليها بسبب وجوده بجوار زوجته الأولى، وطمأن الطبيب "عاليا" و"عمرو" بتحسن حالة "عيشة"، وتماثل للشفاء خلال تواجدها داخل المستشفى.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.