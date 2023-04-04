مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13 يخلد دور الشهيد مدحت طلعت حسن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:27 مساءً - خلدت الحلقة الـ 13 من مسلسل الكتيبة 101 الشهيد مدحت طلعت حسن، وذلك بعد انتهاء الحلقة من خلال استعرض الصورة الحقيقية له، والتعليق عليها بدوره واستشهاده خلال تطهير سيناء فى إحدى العمليات، وذلك بعدما تحدث عنه آسر ياسين خلال أحد المشاهد التى جمعته مع عمرو يوسف وهو يتذكر صديق له استشهد وهو يركب مدرعة على بعد مترين أو ثلاثة منه.

وبدأت الحلقة الـ 13 من مسلسل الكتيبة 101 من خلال إبراز جنازة وفاء عامر "الشهيدة مها سلام" التى توفيت على يد التكفيريين بسبب مساعدتها للأجهزة الأمنية والإبلاغ عنهم، وبعدها حصل مشهد مؤثر للطفل منذر مهران الذى يجسد دور ابنها محمد، حينما جلس على قبرها ورفض المغادرة، وسط كلام مؤثر ووعود لها بأنه سيصبح بطلا مثلما حينما يكبر.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.