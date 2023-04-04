مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13.. ظهور صديقة يوسف القديمة تأثر على قراره بالزواج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:27 مساءً - شهدت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13 ذهاب يوسف (عمر الشناوي) إلى دكتور طه (خالد الصاوي) ليخبره أنه أصبح تائها بعد قرار زواجه من يارا (سارة الشامي)، خصوصا بعد ظهور حبيبته القديمة التي لخبطت حالته من جديد، بعد اندماجه مع يارا واتخاذه قرار الزواج أخيرًا.

كما تشهد الأحداث خروج علاء ابن رؤوف وشيرين من المستشفى وذهابه إلى المنزل برفقة والديه، وبعد تحسن حالته الصحية يقضي معه رؤوف بعض الوقت هو وشقيقته.

يذهب رؤوف (طارق لطفي) إلى المستشفى بعد معرفته بإصابة ابنه، ليعلم أنه أغمى عليه بعد وقوعه أثناء التمرين، وتخبرهم الطبيبة أن سيمكث فى المستشفى يوما واحدا ويستطع الخروج في اليوم التالي.

تتحدث شيرين (عائشة بن أحمد) مع رؤوف حول تعب ابنها، وخناقاته السابقة في التمرين بسبب غياب والده، ويخبرها أنه حاول الهروب من الوحدة التي داخل البيت ليجد أن الوحدة خارج البيت أسوأ، ويخبرها أنه مفتقد أشياء كثيرة كانت تفعلها من أجله.



مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.