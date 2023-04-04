مسلسل عملة نادرة الحلقة 13.. أحمد عيد يلحق بنيللي كريم ويمنعها من الهرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:27 مساءً - شهدت الحلقة 13 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث شاهد مسعود "أحمد عيد" نادرة "نيللي كريم"، وهي تهرب في سيارة مع أخوها، فلحق بهم وأوقف السيارة وأخذها هي وأخوها وابنها لبيت عبد الجبار، الذى أخذ رضيعها وأمر بحبسها في مكان مهجور هي وأخوها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.