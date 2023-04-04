السيسى يهنئ منصور وهزاع وطحنون وخالد بن زايد بالتعيينات القيادية بالإمارات

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية مع كلٍ من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبى، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبى، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.





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