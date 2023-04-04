رابطة الطيارين تكرم وزير الطيران خلال حفل إفطارها السنوى

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه أكد كابتن طيار على رشدى رئيس رئيس الرابطة، أن الاحتفال يُعد فرصة كبيرة للإلتقاء على مائدة واحدة وبهدف واحد وهو بناء جسور التواصل والترابط بين أجيال الطيارين من أجل النهوض بقطاع عريض يمثل قاطرة التنمية وعصب الاقتصاد القومى وهو الطيران المدنى.

ولفت إلى إنه هناك جهود كبيرة بذلت من جانب الرواد من الطيارين ممن ندين لهم بالفضل الكبير فى إنشاء الرابطة ذلك الحلم الذى ظل يراود جموع الطيارين لسنوات عديدة ولكن بعزيمة وإخلاص لعدد كبير منهم حيث تحول الحلم إلى حقيقة فى عام 1967، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لدينا كيان عظيم نفخر به جميعًا بعد أن طوى أكثر من 50 عامًا، فى إثراء مجال الطيران المدنى بنخبة من الطيارين المتميزين.

وأضاف رئيس رابطة الطيارين، أن مرور اليوبيل الذهبى على هذا الكيان كفيل بأن تصبح الرابطة هى المظلة والبيت الثانى للطيارين، مشيرا إلى أن من بين الطيارين الذين لهم الفضل فى إنشاء هذا الكيان الطيار حاتم رشدى، والطيار القاسم عسر، رحمهما الله وغيرهما، وبالرغم من أن هؤلاء العظماء رحلوا عن عالمنا بأجسادهم الا أن أرواحهم تعانقنا دومًا، لما تعلمناه منهم من صبر وجلد، وإصرار على تحقيق الهدف، وسيظل هؤلاء الاساتذة أسطورة تتناقلها الأجيال وسيخلدهم التاريخ، كأصحاب فكرة هذا الكيان الذى أصبح اسما كبيرًا، وبيتًا عامرًا لجموع الطيارين مؤكدا أن الطيارين فخورين بانتمائهم للرابطة ومدرسة مصر للطيران.

وقال أن الرابطة تفخر بطياريها فهم الأكفأ إقليميًا ودوليًا وقادرون على اتخاذ القرار السليم فى أصعب الظروف العملية وأبهروا العالم بمهاراتهم الفنية.

وأشار كابتن خالد رفعت نائب رئيس الرابطة، إلى أن رابطة الطيارين المصرية تعد من الروابط الفعالة والمؤثرة فى الاتحاد الدولى للطيارين، موضحا أن الافطار السنوى فرصة لتواصل الأجيال ونقل الخبرات بين أجيال الطيارين.