- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وتنطلق مساء اليوم، الثلاثاء، منافسات اليوم الثالث من الدورة الرمضانية لمجموعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.
وتقام اليوم 4 مواجهات، المباراة الأولى تنطلق فى تمام التاسعة مساء وتجمع بين ONTS وClicks، وفى العاشرة إلا الثلث تنطلق منافسات المباراة الثانية بين فريقى Ingredients وKora plus.
كما يلتقى فريق Mobtada مع UMS فى العاشرة والنصف، وتختتم مواجهات اليوم الثالث من الدور الأول بمباراة Dostour وWatan.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق دوت الخليج يصل إلى ملعب المباراة للمشاركة فى دورة المتحدة الرمضانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.