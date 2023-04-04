فريق دوت الخليج يصل إلى ملعب المباراة للمشاركة فى دورة المتحدة الرمضانية

جدة - نرمين السيد - وتنطلق مساء اليوم، الثلاثاء، منافسات اليوم الثالث من الدورة الرمضانية لمجموعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وتقام اليوم 4 مواجهات، المباراة الأولى تنطلق فى تمام التاسعة مساء وتجمع بين ONTS وClicks، وفى العاشرة إلا الثلث تنطلق منافسات المباراة الثانية بين فريقى Ingredients وKora plus.

كما يلتقى فريق Mobtada مع UMS فى العاشرة والنصف، وتختتم مواجهات اليوم الثالث من الدور الأول بمباراة Dostour وWatan.