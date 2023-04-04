الصفارة الحلقة 13.. أحمد أمين وطه دسوقى يبحثان عن الصفارة بعد ظهور عم محمد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 09:30 مساءً - يقرر شفيق (أحمد أمين) وأخيه وجيه (طه دسوقى) البحث عن عم محمد الجنايني (محمد محمود) فى الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الصفارة، الذى يتم عرضه على قناة dmc، لإعادة الصفارة التى أعطاها له شفيق، حيث يريدها الأخير من أجل إنقاذ نفسه من والخروج من الحياة التى يعيشها وقرب وفاته بسبب إصابته بمرض نادر.

يبدأ الثنائى شفيق ووجيه فى البحث عن هذا الشخص فى رحلة كوميدية ينتقلان بين المحافظات للبحث عن عم محمد، والمفاجأة أنهم لا يعرفون عنه سوى أنه اسمه عم محمد ويرتدى طاقية خضراء، فذهبا إلى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وغيرها من المحافظات، دون جدوى، وعندما عادا إلى الفيلا ليلاً يجدان عم محمد قاعد فى الفيلا، حيث كان آخر يوم له قبل أن يغادر غدا، ويسأل شفيق عم محمد عن الصفارة ليرد الأخير بأنه رماها فى جنينة الفيلا.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.