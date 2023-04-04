محكمة مانهاتن توجه 34 تهمة لترامب.. ورئيس أمريكا السابق: أنا غير مذنب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 09:30 مساءً - وجهت محكمة مانهاتن 34 تهمة جنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذى نفى كل ما وجه إليه أمام قاضي المحكمة، قائلا: "أنا غير مذنب"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وحضر ترامب أولى جلسات محاكمته بتهمة جنائية في قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، متهم بدفع 130 ألف دولار إلى ممثلة أفلام إباحية، مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وحذر البيت الأبيض وبلدية نيويورك من ارتكاب "أي أعمال عنف" أثناء مثول ترمب أمام المحكمة، فيما شهد محيط المحكمة انتشاراً أمنياً مكثفاً.