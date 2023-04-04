الألمانى هيرليتش يصل القاهرة استعدادًا لتولى قيادة الزمالك "صورة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 09:30 مساءً - وصل منذ قليل الألماني هايكو هيرليتش المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، إلى القاهرة، من أجل توقيع عقود توليه مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض بشكل رسمى، ثم الإعلان الصفقة بشكل رسمى.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن التعاقد رسميًا مع هيرليتش بعد توقيع العقود وانتهاء الفريق من مواجهة المصرى البورسعيدى بالدورى.

ورشح مسئولي الزمالك، كلًا من محمد عبد المنصف، وأحمد مجدي للانضمام للجهاز الفني تحت قيادة الألمانى هايكو هيرليتش، وجاء ترشيح اسم عبد المنصف لتولي منصب مدرب الحراس، وأحمد مجدي مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني، الا إنه لم يتم التواصل بشكل رسمي مع اي من الأسماء المرشحة، حتي الآن، وفي أنتظار عرض الآمر علي الخواجة الالماني لإبداء رايه النهائي.

هايكو هيرليتش حصل على الرخصة التدريب في عام 2005 وبدأ تدريب فريق شباب بوروسيا دورتموند، وقاد عدة أندية شهيرة مثل باير ليفركوزن فى 23 ديسمبر 2018، و أوجسبورج في 10 مارس 2020، لكنه أقيل من منصبه في 26 أبريل 2201.

في 21 يونيو 2013، أصبح مديرًا لفريق بايرن ميونيخ تحت 17 عامًا، في يونيو 2015، أعاد بايرن ميونيخ هيكلة قسم الشباب وغادر هيرليش ميونيخ، في 20 ديسمبر 2015، تولى تدريب يان ريجنسبورغ، كان من المقرر أن يمتد عقده حتى نهاية موسم 2015-16، مع تمديد لمدة عام آخر إذا حقق جان الترقية إلى الدوري الألماني، وعاد إلى الدوري في نهاية موسم 2016-2017، في 9 يونيو 2017، أُعلن أن هيرليش سيعود إلى ليفركوزن كمدرب رئيسي جديد.

