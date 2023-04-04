رئيس الوزراء يلتقى وزير الثقافة والسياحة الصينى والوفد المرافق له

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع من الجانب المصرى، الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، يمنى البحار مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبدالله مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة السياحة.

فيما حضر من الجانب الصينى لياو لى تشانج، السفير الصينى لدى مصر، وأعضاء الوفد الصينى المرافق لوزير الثقافة والسياحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة لإعادة انتخاب الرئيس الصينى، شى جين بينج، لفترة رئاسية ثالثة، متمنياً للصين استمرار التقدم ومواصلة تحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، مؤكدًا حرص القاهرة على استمرار هذا الزخم والاستفادة منه فى دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين على مختلف المستويات، ومشيدًا كذلك بالتطور الكبير الذى شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين فى السنوات الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء: أرحب بما تشهده حاليًا علاقات التعاون المشترك فى مجال السياحة والثقافة والتراث من نشاط ملحوظ، بما فى ذلك الاتفاق على تحديد عام للسياحة المصرية الصينية، مؤكدًا أهمية استكمال المناقشات الفنية لوضع برنامج عمل لفعاليات ذلك العام السياحى وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح رئيس الوزراء أنه دائما ما يلمس إعجاب السائحين الصينيين بالحضارة المصرية القديمة، ويتضح ذلك من حرصهم الدائم على زيارة المناطق الأثرية، معربًا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأضاف فى هذا السياق: نتطلع أن تضع الحكومة الصينية السوق المصرية كوجهة سياحية أساسية أمام السائحين الصينيين، فى إطار الحرص على زيادة التدفقات السياحية الصينية إلى مصر بما يتناسب مع مستوى العلاقات المتميز بين البلدين، وأن يتم فتح المجال أمام الطيران المباشر بصورة أكبر بين المدن الصينية والمصرية، خاصة السياحية.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى سيكون افتتاحه أحد عوامل جذب السياحة الوافدة.

وفى غضون ذلك، أعرب وزير الثقافة والسياحة الصينى عن سعادته بهذا اللقاء، وحرص رئيس الوزراء على مقابلته والوفد المرافق له، مؤكداً أن مصر والصين تربطهما علاقات استراتيجية شهدت دفعة قوية تحت رئاسة زعيمى البلدين، وهو ما عزز من الثقة السياسية وعلاقات العمل المثمرة والمصلحة المتبادلة.

وأشار إلى أن تطوير العلاقات السياحية مهم للغاية بالنسبة لكل من مصر والصين، مضيفًا: نحن نقدر ذلك جيدًا، إذ تم وضع مصر ضمن قائمة تضم 20 دولة مستهدفة للسياحة الصينية بعد تخفيف قيود كـورونـا.

وتابع أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الثقافة والسياحة والآثار، معربًا عن تقديره وشكره لوزيرى الثقافة والسياحة والآثار على اهتمامهما بترتيب الزيارة، آملا أن تحقق الزيارة مبتغاها، ولافتًا إلى أنه مستعد للعمل مع الوزراء المصريين لدفع العمل فى مجالات الثقافة والسياحة والآثار.

وفى هذا الإطار، رحب بتسيير المزيد من خطوط الطيران المباشرة بين المدن الصينية والمصرية.

كما تطرق إلى الحديث عن الفعاليات التى أقيمت على مدار فترة زيارته إلى القاهرة والتى تضمنت إقامة معرض للفنانين العرب والصينين، وحفل موسيقى تحت سفح الأهرامات، معتبرا ذلك أحد أهم الطرق المهمة لتعريف الصين بالحضارة المصرية القديمة.

وأقيمت اليوم ورشة عمل جمعت مجموعة من الشركات المصرية والصينية العاملة فى قطاع السياحة، ضمت 20 شركة من أكبر الشركات الصينية، ونتطلع لزيادة أعداد السائحين الصينيين لمصر.