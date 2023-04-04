السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 05:23 مساءً - تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.

وجاءت أسماء السفراء كالتالي:

- السيدة/ نولا أوبراين - سفيرة أيرلندا.

- السيد/ خوسيه خيسوس جييرمو – سفير جمهورية بيرو.

- السيد/ بنجيران محمد سالمين – سفير سلطنة بروناي.

- السيد/ إلخان بولوخ بولوخوف – سفير جمهورية أذربيجان.

- السيد/ نيقولاوس باباجيورجيو- سفير جمهورية اليونان.

- السيدة/ شارلوت آيمى لورينسون – سفيرة نيوزيلندا

- السيد/ جونزالو أوريولابيتيا – سفير جمهورية الأرجنتين.

- السيد/ روي ألبرتو مانوبيلا – سفير جمهورية البرتغال.

- السيد/ دينيس توسكانو أموريس – سفير جمهورية الإكوادور.

- السيد/ مانويل خابيير روبيدو دياز – سفير جمهورية كوبا.

- السيد/ كاسونجو موسينجا- سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- السيد/ دينو سيدى- سفير جمهورية غينيا بيساو.

- السيد/ كونراد ميدريك- سفير جمهورية سيشل.

السيسي وسفير نيوزيلنداالسيسي وسفير غينيا بيساو السيسي وسفيرة نيوزلندا السيسي وسفير كوبا بمصر

وقد رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالسفراء الجدد، معربًا عن التمنيات لهم بالتوفيق في أداء مهامهم بالقاهرة، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع المجالات، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.