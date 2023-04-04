الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء أبرزهم اليونان والبرتغال والكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 05:23 مساءً - تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وهم:

- نولا أوبراين - سفيرة أيرلندا.

- خوسيه خيسوس جييرمو – سفير جمهورية بيرو.

- بنجيران محمد سالمين – سفير سلطنة بروناي.

- إلخان بولوخ بولوخوف – سفير جمهورية أذربيجان.

- نيقولاوس باباجيورجيو- سفير جمهورية اليونان.

- شارلوت آيمى لورينسون – سفيرة نيوزيلندا

- جونزالو أوريولابيتيا – سفير جمهورية الأرجنتين.

- روي ألبرتو مانوبيلا – سفير جمهورية البرتغال.

- دينيس توسكانو أموريس – سفير جمهورية الإكوادور.

- مانويل خابيير روبيدو دياز – سفير جمهورية كوبا.

- كاسونجو موسينجا- سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- دينو سيدى- سفير جمهورية غينيا بيساو.

- كونراد ميدريك- سفير جمهورية سيشل.

ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، معربا عن التمنيات لهم بالتوفيق في أداء مهامهم بالقاهرة، ومؤكدا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع المجالات، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.