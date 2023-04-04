مدبولي: التجلي الأعظم المنطقة الوحيدة التي تجلى فيها الله.. وستتيح تجربة سياحية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 05:23 مساءً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير والاسكان، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص القيادة السياسية على متابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل دائم، بالنظر إلى أهميته لكونه يستهدف تطوير هذه المنطقة الفريدة التي تحظى بخصوصية لمختلف الأديان، لكونها الوحيدة التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تنفيذ هذا المشروع الحضاري المهم يتم وفق مخطط يستهدف تهيئة موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام "بمدينة سانت كاترين" ليكون مقصدًا سياحيًا، وإتاحة تجربة سياحية مميزة للزوار من دول العالم، للتمتع بما تمتاز به المنطقة من مقومات وخصائص طبيعية إلى جانب قيمتها الدينية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استكمال ما تشهده المنطقة أيضًا من مشروعات تخص تطوير الطرق، والكهرباء، وغيرها من المرافق الرئيسية، إلى جانب رفع كفاءة مطار "سانت كاترين"، لكونها عناصر مهمة تدعم هدف تنشيط السياحة في هذا الموقع المهم، مؤكدًا أيضًا ضرورة البدء في إعداد برامج للترويج السياحي لهذا المشروع لتشويق الزوار للقدوم إلى هذه المنطقة عند انتهاء المشروع والتعرف على ما شهدته من لمسة حضارية مميزة.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إلى أن هناك متابعة مستمرة لمشروع تطوير هذا الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذي تجلى فيه المولى عز وجل، حيث يتم العمل من خلال التطوير على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذي يليق بتفرده على مستوى العالم.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، وتعد المعايير البيئية هي الحاكمة في تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، (حجر كاترين)، وألوان المباني متوافقة مع الطبيعة الجبلية المحيطة، ويتم مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو، وجميع تصميمات المباني والمنشآت بمشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، ويتم إشراك المجتمع المحلي في عملية التطوير.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار تنفيذ وتطوير مشروع "موقع التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الأخرى بالمدينة والتي تتضمن ما يزيد على 15 مشروعا، من ضمنها مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد، المُعد لاستقبال الزوار والمتضمن للمحال والمكاتب الإدارية ومكاتب حجز رحلات الطيران وغيرها، ومشروع تطوير وادي الدير، والذي تم إنهاء أعمال الممشى به، لافتا إلى أنه جار حاليا تطوير المنطقة الأمنية وساحة انتظار السيارات ومبرك الجمال.



وقال وزير الإسكان: تم أيضا الانتهاء من ربط مسار وادي الدير بمركز الزوار والطريق الرئيسي، ومشروع ساحة ومبنى السلام، لأغراض الاحتفالات الخارجية وغيرها من الأنشطة، والذي تم الانتهاء فيه من الأعمال الخرسانية، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال التشطيبات نحو 75%، وتنسيق الموقع نحو 80%، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخرسانية والتقدم في نسب أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع لمشروع امتداد النزل البيئي.

كما تناول الدكتور عاصم الجزار موقف مشروع الفندق الجبلي وما تم به من أعمال ونسب تنفيذ، مستعرضا بعض الصور المرئية لما هو مخطط أن يكون عليه الفندق بعد الانتهاء من تنفيذه، كما شرح الموقف التنفيذي لمشروع المنتجع السياحي أعلى الهضبة، والذي تم الانتهاء من تنفيذ أعماله الخرسانية بنسبة 100%، وبلغت أعمال التشطيبات الداخلية نسبا متقدمة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع استراحة كبار الزوار، وموقف البازارات السياحية والتي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المباني الخاصة بها وبلغت نسب التشطيبات فيها 97%، وجار العمل على تنسيق الموقع الخاص بها.