وكيل وزارة الصحة بالشرقية يترأس حملة على المنشآت الطبية الخاصة بأبو حماد

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وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مستشفى خاص بأبوحماد، تعمل بدون ترخيص، وبكامل طاقتها، رغم صدور قرار غلق لها سابقا، وبها العديد من المخالفات والتى تخص البيئة، ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، حيث تبين عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للإشتراطات الصحية والبيئية، مع عدم وجود عقد المحرقة، وتقوم بتجميع النفايات الطبية الخطرة فى كراتين بدلاً من صناديق وحاويات الأمان، بالإضافة إلى وجود كميات من النفايات مجمعة ببدروم المستشفى.
كما تبين عدم مطابقة وحدة التعقيم، والمغسلة للاشتراطات الصحية، ووجود لوحات كهربائية مهملة وبدون غطاء مما يتيح الفرصة لحدوث صواعق كهربائية، بالإضافة لعدم مطابقة غرفة شبكة الغازات للاشتراطات الصحية، وعدم وجود مخزن لتجميع اسطوانات الأكسجين، وأن معظم طفايات الحريق غير صالحة، ولا يوجد خراطيم مياه داخل صناديق إطفاء الحرائق.
كما أشار الدكتور هشام مسعود إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المستشفى، وتم إعادة تنفيذ قرار الغلق، وتشميع المستشفى، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة أبو حماد، مؤكدًا على استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وعدم التهاون فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.
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